حزب العمال الكردستاني يحلّ نفسه ويلقي سلاحه

أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم الاثنين، حل نفسه وإنهاء أكثر من أربعة عقود من حمله السلاح خلّفت أكثر من 40 ألف قتيل.

وأكّد الحزب أن مؤتمره الثاني عشر، الذي عُقد بين الخامس والسابع من مايو الجاري، "اتخذ ... قرارات بحل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني وإنهاء الأنشطة" التي كانت تمارس باسمه.

يأتي الإعلان تلبية لدعوة أطلقها، في 27 فبراير الماضي، مؤسس الحزب عبدالله أوجلان المسجون حثّ فيها على نزع السلاح وحلّ الحزب.

وعلى الإثر، وفي الأول من مارس الماضي، أعلن الحزب وقف إطلاق النار بأثر فوري.

وقال فخر الدين ألتون مدير الإعلام في الرئاسة التركية إنه "سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تقدّم العملية بشكل صحي وسلس"، من دون مزيد من التفاصيل، فيما أشاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بـ"مرحلة تاريخية ومشجّعة" تجعلنا "نفتخر كثيرا ببلدنا".

بدوره، أكّد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني "استعداد" الإقليم "الكامل للاستمرار في تقديم أي نوع من المساعدة والتعاون لإنجاح هذه الفرصة التاريخية".