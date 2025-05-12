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بروكسل ترحب بالاتفاق التجاري بين أميركا والصين

بروكسل ترحب بالاتفاق التجاري بين أميركا والصين
12 مايو 2025 18:32

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، عن ترحيبها بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والصين بشأن خفض الرسوم الجمركية.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والصين بشأن تخفيض الرسوم الجمركية ، يبدو أنه خطوة نحو الاتجاه الصحيح.
وقال المتحدث للصحفيين في بروكسل «نرحب بحقيقة أن الولايات المتحدة والصين أعلنتا إلى حد ما ، أنهما ستتراجعان عن فرض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما»
وأضاف المتحدث: «من جانب الاتحاد الأوروبي، كنا واضحين ومتسقين للغاية منذ البداية، أننا نعتقد أن فرض الرسوم الجمركية هي خطوة نحو الوراء للتجارة العالمية والاقتصاد العالمي». 
وكانت الولايات المتحدة والصين قد أعلنتا ، اليوم الاثنين، خفض الرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات بين البلدين، وذلك عقب محادثات جرت في جنيف.
وقال بيان مشترك نشره البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، فيما ستخفض الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%. 

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الرسوم الجمركية
أميركا
الصين
بروكسل
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