الثلاثاء 13 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: "أفكّر" في زيارة تركيا للمباحثات الروسية الأوكرانية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
12 مايو 2025 20:06

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه يفكر في السفر إلى تركيا الخميس من أجل محادثات محتملة بين أوكرانيا وروسيا، إذا رأى ذلك مفيدا.
وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض "أفكر في السفر إلى هناك بالطائرة. لا أعرف أين سأكون الخميس. لديّ العديد من الاجتماعات، لكنني فكرت في أن استقل الطائرة للذهاب إلى هناك. ثمة احتمال، على ما أعتقد، إذا رأيت أن أمورا ستحدث".
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا، السبت، الأوكرانيين إلى محادثات مباشرة في مدينة إسطنبول التركية الخميس.
وطلب ترامب من أوكرانيا حضور المباحثات. بعدها، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيكون بانتظار بوتين في إسطنبول. 
ولم يعرف، حتى الآن، ما إذا كان بوتين سيسافر إلى إسطنبول أم لا لحضور المباحثات.

أخبار ذات صلة
الرئيس الأميركي يصل إلى الرياض وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه
تركيا وأميركا تبحثان محادثات محتملة بين روسيا وأوكرانيا
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
إسطنبول
محادثات
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
رافينيا يُعيد اكتشاف نفسه مع «برشلونة فليك»
الرياضة
رافينيا يُعيد اكتشاف نفسه مع «برشلونة فليك»
اليوم 14:20
«أسطورة الدراجات» يكشف تطورات معركته مع السرطان
الرياضة
«أسطورة الدراجات» يكشف تطورات معركته مع السرطان
اليوم 13:58
انطلاق القمة الشرطية العالمية 2025 في دبي
علوم الدار
انطلاق القمة الشرطية العالمية في دبي
اليوم 13:58
الدار تبيع مبنى سكنياً في «ممشى جاردنز» بـ 586 مليون درهم
علوم الدار
الدار تبيع مبنى سكنياً في «ممشى جاردنز» بـ 586 مليون درهم
اليوم 13:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©