غزة.. إطلاق سراح محتجز يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية

غزة (الاتحاد)

أطلقت حركة حماس، أمس، سراح الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر، والذي يُعتقد أنه آخر محتجز أميركي على قيد الحياة لدى الحركة في غزة، وسلمته للجنة الدولية للصليب الأحمر في خان يونس، من دون أي مراسم شعبية أو عسكرية.

وقالت «حماس» في بيان، إنها «أفرجت عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكساندر بعد الاتصالات مع الإدارة الأميركية، في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة».

وأضافت أن «هذه الخطوة تأتي بعد اتصالات مهمة أبدت فيها حركة حماس إيجابية ومرونة عالية».

وذكرت الحركة أن «المفاوضات الجادة والمسؤولة تحقق نتائج في الإفراج عن الأسرى، وأما مواصلة العدوان فإنه يطيل معاناتهم وقد يقتلهم».