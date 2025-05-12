وفد إسرائيلي نحو الدوحة للتفاوض

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، أنه التقى بالمبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل، مايك هاكبي.

وأضاف مكتب نتنياهو، في بيان: «في لقائي مع المبعوث ويتكوف والسفير هاكبي، ناقشنا الجهود الأخيرة لتنفيذ المبادرة التي قدمها ويتكوف لتحرير المحتجزين، قبل توسيع نطاق القتال. ولهذا الغرض، أوعزت بإرسال بعثة تفاوض إلى الدوحة الثلاثاء».

وأكمل: «لقد أوضحت أن المفاوضات ستُجرى فقط تحت النار».

أمنياً، قتل 18 فلسطينياً وأصيب آخرون، أمس، في مجزرة إسرائيلية جديدة استهدفت مدرسة تؤوي نازحين وغارات متفرقة على قطاع غزة.

وقال مصدر طبي إن «16 فلسطينياً قتلوا وأصيب آخرون بجراح، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية مدرسة فاطمة بنت أسد التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة فجر الاثنين».

وقصف الطائرات الإسرائيلية المدرسة مرتين، ما خلّف القتلى وبينهم أطفال ونساء.