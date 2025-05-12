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«الهجرة الدولية»: نزوح 7 آلاف أسرة سودانية في غرب كردفان

نازحون في السودان (أرشيفية)
13 مايو 2025 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أمس، نزوح أكثر من 7 آلاف أسرة سودانية من مدينتي «الخوي والنهود» بولاية غرب كردفان، جراء الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وأفادت المنظمة الدولية في بيان، بأن الفرق الميدانية لتتبع حركات النزوح قدرت نزوح 7 آلاف و 204 أسر من الخوي والنهود بولاية غرب كردفان، بسبب تفاقم انعدام الأمن خلال يومي 1 و 2 مايو الجاري.
وأوضحت أن «الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة النهود أدت إلى نزوح 5 آلاف و451 أسرة، بينما نزح ما يُقدر بـ 1678 أسرة من الخوي».
وذكرت المنظمة الدولية أن معظم النازحين نزحوا إلى داخل ولاية غرب كردفان وإلى ولاية شمال كردفان (جنوب)، مشيرة إلى استمرار عمليات النزوح وأن الوضع على الأرض لا يزال متقلباً وغير قابل للتنبؤ إلى حد كبير.

كردفان
منظمة الهجرة الدولية
السودان
أزمة السودان
الجيش السوداني
القوات المسلحة السودانية
الدعم السريع
قوات الدعم السريع
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