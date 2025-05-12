زيلينسكي بحث مع أردوغان محادثات وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه تحدث إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن اجتماع مقترح يوم الخميس في تركيا لمناقشة آفاق وقف إطلاق النار في الأزمة الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي، على تطبيق "تلغرام" للتراسل "ناقشنا النقاط الرئيسية للاجتماع في تركيا والتي قد تساعد في إنهاء الحرب... أنا ممتن للاستعداد على أعلى مستوى لتسهيل الدبلوماسية".

بدوره، أعرب الرئيس التركي، الذي اقترح استضافة محادثات بين أوكرانيا وروسيا، عن أمله في عدم إضاعة "نافذة الفرصة" المتاحة.

واقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاجتماع "شخصيا" بنظيره الروسي فلاديمير بوتين الخميس في إسطنبول ليكون هذا اللقاء الأول بينهما منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022.

وقال الرئيس التركي "أؤكد مجددا استعدادنا للمساهمة في هذه الاجتماعات، وأننا سنكون سعداء باستضافتها. لقد فُتحت نافذة جديدة من خلال الاتصالات الأخيرة. ونأمل في عدم إضاعة هذه الفرصة".

وأشار أردوغان إلى أنه أجرى اتصالا، اليوم الاثنين، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كذلك، أجرى الرئيس التركي محادثات هاتفية، أمس الأحد، مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين.

وقال "الأسبوع الماضي، ناقشنا هذه القضية أيضا مع (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب والخطوات التي يمكننا اتخاذها لإنهاء إراقة الدماء"، مؤكدا أنه "يدعم رغبة" الرئيس الأميركي في حل النزاع من خلال الحوار والدبلوماسية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يفكر بالسفر إلى تركيا من أجل المحادثات المحتملة بين بين البلدين إذا رأى أن ذلك مفيدا.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "أفكر في السفر إلى هناك بالطائرة. لا أعرف أين سأكون الخميس. لديّ العديد من الاجتماعات، لكنني فكرت في أن استقل الطائرة للذهاب إلى هناك. ثمة احتمال، على ما أعتقد، إذا رأيت أن أمورا ستحدث".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا، السبت، الأوكرانيين إلى محادثات مباشرة في مدينة إسطنبول التركية الخميس.

وطلب ترامب من أوكرانيا حضور المباحثات. بعدها، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيكون بانتظار بوتين في إسطنبول.

ولم يعرف، حتى الآن، ما إذا كان بوتين سيسافر إلى إسطنبول أم لا لحضور المباحثات.