تركيا وأميركا تبحثان محادثات محتملة بين روسيا وأوكرانيا

قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزير الخارجية هاكان فيدان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، لتبادل وجهات النظر بخصوص المحادثات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا.

كانت السفارة الأميركية في أنقرة ذكرت، في وقت سابق، أن روبيو اتصل بفيدان.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يفكر بالسفر إلى تركيا من أجل المحادثات المحتملة بين بين البلدين إذا رأى أن ذلك مفيدا.

وأكد ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "أفكر في السفر إلى هناك بالطائرة. لا أعرف أين سأكون الخميس. لديّ العديد من الاجتماعات، لكنني فكرت في أن استقل الطائرة للذهاب إلى هناك. ثمة احتمال، على ما أعتقد، إذا رأيت أن أمورا ستحدث".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا، السبت، الأوكرانيين إلى محادثات مباشرة في مدينة إسطنبول التركية الخميس.

وطلب ترامب من أوكرانيا حضور المباحثات. بعدها، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيكون بانتظار بوتين في إسطنبول.

ولم يعرف، حتى الآن، ما إذا كان بوتين سيسافر إلى إسطنبول أم لا لحضور المباحثات.



