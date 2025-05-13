ثوران بركان "كانلاون" في الفلبين

ثار بركان في وسط الفلبين فجر الثلاثاء ممّا أدّى لإطلاق سحابة رماد، ارتفعت في السماء بطول حوالي ثلاثة كيلومترات.



وسبق لبركان كانلاون، وهو واحد من 24 بركاناً نشطاً في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا، أن ثار في أبريل وقبلها في ديسمبر.



ولم ترفع السلطات مستوى التحذير من الخطر الناجم عن هذا الثوران إذ أبقته عند الدرجة الثالثة على سلّم تصاعدي من خمس درجات وأبقت كذلك على دائرة إخلاء شعاعها ستة كيلومترات.

وكانت السلطات رفعت التحذير إلى هذه الدرجة الثالثة في أعقاب ثوران البركان في ديسمبر الماضي.



وأجلت السلطات سكّان القرى المحيطة بالبركان، في إجراء لا يزال سارياً حتى اليوم.



والثلاثاء، قال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل في بيان إنّ "ثوراناً متوسط القوة حدث في فوهة بركان كانلاون في الساعة 2,55 من فجر اليوم (18,55 ت غ الاثنين)"، مشيراً إلى أنّ الثوران استمرّ خمس دقائق.

وأضاف المعهد أنّ "الثوران تسبّب في انبعاث عمود كبير من الدخان الرمادي اللون ارتفع لمسافة ثلاثة كيلومترات".

وفي أغسطس 1996، ثار بركان كانلاون فجأة، ممّا أدّى لمقتل ثلاثة متنزهين كانوا قرب قمّته.