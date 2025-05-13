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حريق في منزل رئيس وزراء بريطانيا.. وشرطة لندن تحقق

حريق في منزل رئيس وزراء بريطانيا.. وشرطة لندن تحقق
13 مايو 2025 08:37

أعلنت شرطة لندن فتح تحقيق،في أعقاب حريق اندلع ليل الأحد بمنزل رئيس الوزراء كير ستارمر في شمال العاصمة، وألحق أضراراً بمدخل العقار.
وهذا المنزل الواقع في كينتيش تاون عاش فيه ستارمر لحين تسلّمه رئاسة الوزراء في يوليو وانتقاله للإقامة في داونينغ ستريت.
ولا يزال ستارمر يملك هذا العقار، وفقاً لوسائل إعلام بريطانية.

والاثنين، قالت شرطة العاصمة لندن في بيان إنّها تلقّت من فرق الإطفاء في الساعة 1:35 صباحاً (00:35 ت غ) بلاغاً بشأن هذا الحريق.
وأضاف البيان أنّ عناصر من قوة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة يحقّقون في الحريق بصورة احترازية ولأنّ العقار مرتبط بشخصية عامة رفيعة المستوى.
وأوضحت الشرطة في بيانها أنّ "التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق". وتسبّب الحريق بأضرار في مدخل العقار، لكنّ أحدا لم يُصب بأذى، بحسب الشرطة.

من جهتها، قالت إدارة الإطفاء إنّ عناصرها تدخلوا لإخماد "حريق صغير خارج أحد العقارات".
وأضافت أنّها تلقت البلاغ "في الساعة 1:11 صباحاً وتمّت السيطرة على الحريق عند الساعة 1:33 صباحاً".
وشكر ستارمر خدمات الطوارئ، بحسب متحدث باسمه.

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المصدر: وكالات
بريطانيا
حريق
كير ستارمر
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