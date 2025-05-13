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الرئيس الأميركي يصل إلى الرياض وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه

ترامب
13 مايو 2025 11:25

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إلى الرياض، في أول زيارة رسمية خارجية له بعد توليه منصبه في 20 يناير الماضي، وفي مستهل جولة خليجية تشمل السعودية وقطر والإمارات.

وحطت طائرة ترامب، قبل قليل، بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكان في استقباله في المطار سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

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وتوجه ولي العهد السعودي وترامب إلى صالة التشريفات بمطار الملك خالد الدولي في استراحة قصيرة، تبادلا خلالها الأحاديث الودية، وتناولا القهوة السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

 

المصدر: وام
دونالد ترامب
السعودية
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