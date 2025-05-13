وزير خارجية اليابان يعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة

بحثت تاكيشي إيوايا وزير الخارجية الياباني مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر الذي يزور اليابان القضايا الإقليمية والدولية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان اليوم، إن الوزير تاكيشي إيوايا أعرب عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، ولا سيما الخسائر البشرية العددية في صفوف المدنين، بينهم أطفال ونساء، الناجمة عن استئناف العمليات العسكرية.

وذكر البيان أن الوزير إيوايا دعا جميع الأطراف لضبط النفس والعودة إلى المفاوضات، والعمل بحسن نية من أجل استمرار اتفاق وقف إطلاق النار، كما دعا إلى الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، مثل حماية المدنيين وضمان المساعدات الإنسانية.

وأكد وزير الخارجية الياباني مجدداً أهمية حل الدولتين.

واتفق الوزيران على مواصلة تبادل وجهات النظر بشأن العلاقات اليابانية الإسرائيلية والقضايا الإقليمية والدولية.

وذكر البيان أن الوزير الإسرائيلي يزور اليابان بمناسبة معرض إكسبو اليابان الذي تشارك فيه إسرائيل.