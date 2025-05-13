ميرتس: الكرة الآن في ملعب روسيا

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن دعمه للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في حال قرر الدخول في مفاوضات محتملة مع روسيا، حتى وإن جاءت قبل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وخلال مؤتمر صحفي في برلين مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال ميرتس اليوم الثلاثاء إن الأمر متروك الآن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "ليقبل من جانبه عرض التفاوض هذا، ويوافق على وقف لإطلاق النار".

وأردف:"الكرة الآن في ملعب روسيا وحدها". وفي ما يتعلق بالعقوبات الجديدة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بفرضها على روسيا، قال ميرتس إنه في حال لم يتم إحراز تقدم حقيقي خلال هذا الأسبوع، "فسندفع معا، على المستوى الأوروبي، باتجاه تشديد ملموس للعقوبات".

وكان ميرتس، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، قد وجهوا يوم السبت الماضي مع الرئيس زيلينسكي مطالبة حاسمة إلى روسيا بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما تبدأ من أمس الاثنين.

ورد بوتين على هذه المطالبة بعرض مضاد لإجراء محادثات سلام مباشرة بعد غد الخميس في تركيا.

وقال ميرتس:"يجب أن أخبركم بصراحة بأنني معجب بشجاعة فولوديمير زيلينسكي على اتخاذه هذه الخطوة رغم الظروف الصعبة للغاية".

وأضاف زعيم الاتحاد المسيحي:"لكن هذا يظهر أيضا مدى الجدية وفي نفس الوقت روح الاستعداد للتوصل إلى تسوية، التي يتحلى بها، إذ يبذل كل ما بوسعه الآن لاقتناص فرصة من أجل وقف إطلاق النار، تليه مفاوضات سلام في أوكرانيا".

واختتم ميرتس تصريحاته قائلا إنه "لم يعد من الممكن الآن قبول". المزيد من التنازل والتجاوب.