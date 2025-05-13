زيلينسكي يدعو ترامب لترتيب لقاء مع بوتين

حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي السابق دونالد ترامب على المساعدة في تأمين لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقرر عقده في تركيا يوم الخميس، متهماً بوتين بعدم الجدية في السعي إلى إنهاء الأزمة.

وخلال لقاء صحافي في كييف، صرّح زيلينسكي بأن على الدول الغربية الرد بفرض عقوبات واسعة في حال تغيّب بوتين عن الاجتماع، مؤكداً أنه سيبذل «كل ما في وسعه» لعقد اللقاء وضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي وقت سابق، امتنع الكرملين عن تأكيد ما إذا كان الرئيس الروسي سيزور تركيا، رغم أنه هو من اقترح إجراء محادثات روسية - أوكرانية خلال خطاب ألقاه في الكرملين نهاية الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد تعهّد بإنهاء سريع لصراع المستمرة منذ ثلاث سنوات، لكنه أعرب مؤخراً عن انزعاج متزايد من كل من موسكو وكييف، بسبب فشلهما في التوصل إلى تسوية.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي: «لا أعلم ما هو قرار الرئيس الأميركي، لكن إذا أكد مشاركته، أعتقد أن ذلك سيمنح بوتين دفعة إضافية للحضور».

وكان ترامب قد دعا، يوم الاثنين، الرئيسين إلى حضور المحادثات، مشيراً إلى أنه «يفكر» أيضاً في المشاركة فيها.

ويُعدّ اللقاء المرتقب بين المسؤولين الروس والأوكرانيين أول مفاوضات مباشرة بشأن الصراع منذ الأشهر الأولى للحرب في عام 2022.