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مصر وتركيا تبحثان حشد الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة

حفارة تعمل في غزة وسط دمار هائل (أرشيفية)
14 مايو 2025 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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بحثت مصر وتركيا، أمس، حشد الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار قطاع غزة.
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، ونظيره التركي هاكان فيدان، في إطار التواصل الدوري لدعم العلاقات المصرية - التركية، وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات في الشرق الأوسط. 
وبحث الوزيران، خلال الاتصال، التطورات في القطاع على ضوء الكارثة الإنسانية الحالية هناك، واستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم، حيث أطلع الوزير عبدالعاطي نظيره التركي على الجهود التي تبذلها بلاده، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، فضلاً عن دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة من دون أي عوائق.
كما ناقش الوزيران الخطوات المقبلة للجنة الوزارية العربية - الإسلامية، التي تضم في عضويتها مصر وتركيا، مع الفاعلين الدوليين لحشد الدعم الدولي للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة خلال الفترة المقبلة.
كما أطلع الوزير عبدالعاطي نظيره التركي على ترتيبات مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار القطاع، الذي سيُعقد فور التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
وجدد الوزيران رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأهمية السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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