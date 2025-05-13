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%75 من أسر غزة لا تحصل على مياه كافية

طفلة فلسطينية تحمل قوارير مياه شرب في غزة (أرشيفية)
14 مايو 2025 01:09

شعبان بلال (رفح) 

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شدد المدير الإقليمي للإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمار عمار، على أن الأطفال في غزة يُعانون حرماناً شديداً من الاحتياجات الأساسية وخدمات الرعاية الطبية، في ظل استمرار غلق المعابر، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وتواصل عمليات القصف منذ أكثر من شهرين. 
وكشف عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، عن أن 75% من الأسر في غزة لم تحصل على مياه كافية خلال أبريل الماضي، وتُجبر غالبيتها على الاختيار بين استخدامها في الاستحمام أو الطهي أو التنظيف. 
وأفاد بأن أكثر من 9 آلاف طفل تلقوا علاجاً لسوء التغذية الحاد منذ مطلع العام الجاري، بينما لا يزال مئات الآلاف من الأطفال الآخرين محرومين من العلاج، بسبب انعدام الأمن والنزوح المستمر.
وأوضح عمار أن القانون الدولي الإنساني يُلزم جميع السلطات التزامات واضحة بضمان المعاملة الإنسانية للسكان، بما يشمل توفير الغذاء والدواء والحد الأدنى من معايير الصحة والنظافة. 

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