«الصحة العالمية»: 71 ألف طفل مهددون بسوء التغذية في غزة

جنيف (وام)

حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من تزايد خطر المجاعة في غزة بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات الغذائية إلى القطاع منذ أكثر من شهرين.

وقال الدكتور ريك بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تصريح عبر الفيديو للصحفيين في جنيف، إن التقارير تفيد بأنه منذ بدء حظر المساعدات في 2 مارس الماضي توفي 57 طفلاً بسبب سوء التغذية، متوقعاً مع استمرار هذا الوضع أن يعاني ما يقارب 71 ألف طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد خلال الأشهر الـ11 المقبلة.

وأضاف أن سكان غزة يعيشون في دوامة خطيرة، حيث يغذي سوء التغذية والأمراض بعضها بعضاً، كما أنه مع انعدام الرعاية الصحية، وتراجع تغطية التطعيمات، والمحدودية الشديدة في الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وتزايد المخاوف المتعلقة بحماية الطفل، فإن خطر الإصابة بالأمراض الشديدة والوفاة، لا سيما بين الأطفال يتزايد.

ولفت الدكتور بيبركورن إلى إمكانية استمرار التأثير والضرر طويل المدى الناجم عن سوء التغذية مدى الحياة متمثلاً في تقزم النمو وضعف النمو المعرفي وتدهور الصحة، محذراً من أنه من دون توفر ما يكفي من الغذاء المغذي والمياه النظيفة، والوصول إلى الرعاية الصحية سيتأثر جيل كامل بشكل دائم.

وأكد ممثل المنظمة الدولية، أن حصار المساعدات، وتقلص وصول المساعدات الإنسانية لا يزال يقوض قدرة منظمة الصحة العالمية على دعم 16 مركزاً لعلاج سوء التغذية للمرضى الخارجيين، وثلاثة مراكز لعلاج المرضى الداخليين بالإمدادات المنقذة للحياة.

وقال الدكتور بيبركورن إن الإمدادات المتبقية في مخازن منظمة الصحة العالمية داخل غزة لا تكفي إلا لعلاج 500 طفل يعانون سوء التغذية الحاد، وهو جزء ضئيل من الاحتياجات العاجلة.

وأشار إلى أن المخزون في غزة منخفض بشكل خطير، وسينفد قريباً، موضحاً أن هذا يشمل المضادات الحيوية والمحاليل الوريدية، ووحدات الدم وأدوية التخدير والأنسولين، وأدوية ارتفاع ضغط الدم وأدوية تسكين الألم، وأجهزة الاستنشاق والقسطرة، وغيرها.

وتابع : «لم تدخل أي شاحنات تابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى غزة منذ 18 مارس 2025، حيث توجد الآن 31 شاحنة تابعة للمنظمة في العريش، ولكن لا يمكن نقل الإمدادات إلى غزة بسبب الحصار المستمر».

وأضاف الدكتور بيبركورن أن عمليات الإجلاء الطبي من غزة لا تزال محدودة للغاية وتشكل تحدياً، حيث لم تنفذ سوى ثلاث عمليات إجلاء منذ استئناف الأعمال العدائية في 18 مارس 2025، مما سمح بإجلاء 123 مريضاً و187 مرافقاً لتلقي العلاج في الخارج، لافتاً إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص حالياً بحاجة إلى إجلاء طبي خارج غزة.

وفي السياق، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن عدد الوجبات اليومية المقدمة للفلسطينيين في قطاع غزة، انخفض هذا الأسبوع بنسبة 70%، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأشار في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أمس، إلى أن عدد الوجبات اليومية في قطاع غزة انخفض من 840 ألف وجبة الأسبوع الماضي إلى 260 ألفاً، أي بتراجع 70%.