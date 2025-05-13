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هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات دامية

سيارات مدمرة جراء الاشتباكات في طرابلس (أ ف ب)
14 مايو 2025 01:09

حسن الورفلي (الاتحاد)

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تشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة من الهدوء والاستقرار النسبي بعد ليل دامية من الاشتباكات بين تشكيلات مسلحة تتصارع على الاعتمادات المالية والنفط والغاز، ما أدى لمقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبد الغني الككلي، وعدد من المرافقين الشخصيين له. 
يأتي ذلك في ظل التوترات السياسية والتحشيد العسكري بين القوة العسكرية المختلفة في غرب ليبيا، خلال الأيام الماضية، وذلك مع رغبة كل تشكيل عسكري مسلح في السيطرة على مناطق النفوذ داخل العاصمة الليبية. 
وكشف مصدر ليبي لـ«لاتحاد» عن وجود صراعات متصاعدة بين قادة التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا، خلال الأسابيع الماضية، مع تواتر أنباء عن هيكلة أمنية وعسكرية تقوم بها حكومة الوحدة الليبية لفرض الأمن والاستقرار في العاصمة الليبية. 
وحذر المصدر من تجدد الاشتباكات المسلحة في غرب ليبيا خلال الفترة المقبلة مع رغبة كل طرف مسلح في بسط سيطرته الكاملة داخل طرابلس مع استمرار وصول التعزيزات العسكرية من مختلف مدن غرب ليبيا إلى العاصمة الليبية.  
وقتل ستة أشخاص وأصيب آخرون، بينهم رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبدالغني الككلي، بمقر اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية مساء الاثنين الماضي. 
بدوره، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، ليل الاثنين الثلاثاء، أن العملية العسكرية انتهت بنجاح، وأن وزارة الدفاع قامت بالسيطرة على كامل منطقة أبو سليم.
وقال الدبيبة على حسابه في موقع «إكس»: «أُحيي وزارتي الداخلية والدفاع، وجميع منتسبي الجيش والشرطة، على ما حققوه من إنجاز كبير في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في العاصمة». 

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