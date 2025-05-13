«مايكروسوفت» تقلص قوتها العاملة عالمياً

أعلنت شركة التكنولوجيا والبرمجيات الأميركية العملاقة «مايكروسوفت»، اليوم الثلاثاء، اعتزامها شطب نحو 6000 وظيفة من مختلف المستويات والفرق والمناطق الجغرافية، في محاولة لتقليل طبقات الإدارة في الشركة.

وقال متحدث الشركة في بيان تلفزيوني: «سنواصل تطبيق التغييرات التنظيمية الضرورية لتحسين وضع الشركة لتحقيق النجاح في بيئة عمل ديناميكية».

وبحسب المتحدث، فإن عدد الوظائف المقرر شطبها يمثل أقل من 3% من إجمالي عدد العاملين في مايكروسوفت، ويشمل مختلف مجالات العمل ومستويات الموظفين، بما في ذلك شركة «لينكد إن» التابعة لها. وقد بلغ إجمالي عدد موظفي «مايكروسوفت» في يونيو 2024 نحو 228 ألف موظف، وكانت قد استغنت عن 10 آلاف عامل في يناير 2023.

وخلال السنوات الأخيرة، واجهت شركة البرمجيات العملاقة ضغوطاً متزايدة لضبط نفقاتها، نتيجة الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات التي تدعم خدمات الذكاء الاصطناعي ومنصة «أزور» للحوسبة السحابية.

وأشارت «مايكروسوفت» إلى أنها تتوقع إنفاق حوالي 80 مليار دولار على مراكز الخوادم خلال السنة المالية الحالية.