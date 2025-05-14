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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب قبالة سواحل اليونان

زلزال
14 مايو 2025 07:31

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة قبالة سواحل اليونان فجر اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلن معهد الزلازل الأميركي، مشيرا إلى أنّ مركز الهزة يقع جنوبي بحر إيجه على بُعد 15 كلم من جزيرة كاسوس.
ووقع الزلزال قرابة الساعة 01,51 (الثلاثاء 22,51 ت غ) على عُمق 78 كلم، من دون أن ترد في الحال تقارير عن تسبّبه بخسائر بشرية أو بأضرار مادية.
وحدّد المعهد مركز الزلزال على بُعد نحو 100 كيلومتر قبالة سواحل جزيرتي كريت وسانتوريني.
وشهدت منطقة سانتوريني، الجزيرة الواقعة في بحر إيجه والتي تعتبر وجهة سياحية رئيسية في البلاد، نشاطا زلزاليا استثنائيا في يناير وفبراير، إذ تعرضت لآلاف الهزّات الأرضية ممّا أجبر قسما من السكّان على الفرار. 
وتقع اليونان على صدوع جيولوجية عدّة في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، وتشهد تاليا نشاطا زلزاليا كثيفا.

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المصدر: وكالات
زلزال
اليونان
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