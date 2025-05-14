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البابا ليو يتعهد بإحلال السلام العالمي

البابا ليو يتعهد بإحلال السلام العالمي
14 مايو 2025 18:26

تعهد البابا ليو الرابع عشر، أول أميركي يتولى قيادة الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، ببذل «كل جهد» ممكن من أجل تحقيق السلام ، معربًا عن استعداد الفاتيكان للقيام بدور الوسيط في حل النزاعات في العالم، مؤكدًا أن الحرب «ليست حتمية بأي حال من الأحوال».
ودعا البابا ليو، الذي انتُخب الأسبوع الماضي خلفا للبابا الراحل فرنسيس، مرارا للسلام في الأيام الأولى من توليه منصبه. وكانت أولى كلماته للحشود في ساحة القديس بطرس «السلام عليكم جميعا».
وبرزت قضية السلام مجددًا خلال حديث البابا مع أعضاء الكنائس الكاثوليكية الشرقية، التي يقع بعضها في مناطق تشهد صراعات.
وقال البابا ليو: «الحرب ليست حتمية على الإطلاق، فالأسلحة يمكن أن تصمت، بل يجب أن تصمت، لأنها لا تحل المشكلات بل تزيدها تعقيدًا. فالتاريخ سيخلّد أولئك الذين يزرعون السلام، لا من يحصدون أرواح الأبرياء».
وأضاف «جيراننا ليسوا أعداءنا... بل هم إخوتنا في الإنسانية».
ودعا البابا يوم الأحد إلى «سلام حقيقي ودائم» في أوكرانيا، وإلى وقف إطلاق النار في غزة، كما رحب بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.

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المصدر: وكالات
البابا ليو الرابع عشر
الفاتيكان
الكنيسة الكاثوليكية
أوكرانيا
روسيا
غزة
السلام
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