حضور أميركي في محادثات إسطنبول بشأن أوكرانيا

قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، إنه سيتوجه برفقة وزير الخارجية ماركو روبيو إلى العاصمة التركية إسطنبول يوم الجمعة، للمشاركة في المحادثات المقررة بين روسيا وأوكرانيا، في محاولة جديدة لدفع جهود التهدئة وإنهاء الأزمة المستمرة بين البلدين.

وأوضح ويتكوف، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في العاصمة القطرية الدوحة، أنه «لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في تلك المحادثات»، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي يأمل في تحقيق تقدم ملموس خلال اللقاءات المرتقبة.

وتأتي هذه المشاركة الأمريكية في وقت يشهد فيه الصراع بين روسيا وأوكرانيا تصعيدًا ميدانيًا ودبلوماسيًا، وسط جهود دولية حثيثة لإعادة الجانبين إلى طاولة التفاوض. ويُنظر إلى المحادثات في إسطنبول كفرصة نادرة لإحراز اختراق في الأزمة، خاصة مع انخراط أطراف دولية فاعلة في الحوار.

وكانت تركيا قد أعلنت استعدادها لاستضافة جولة جديدة من المحادثات، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع كل من موسكو وكييف، في حين تأمل واشنطن أن تسهم مشاركتها في خلق مناخ أكثر إيجابية يدفع نحو وقف إطلاق النار وبحث تسوية شاملة.