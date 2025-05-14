الخميس 15 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انفجار في مصنع كيميائي قرب مدينة إشبيلية

انفجار في مصنع كيميائي قرب مدينة إشبيلية
14 مايو 2025 20:31

أفادت خدمات الطوارئ الإسبانية بوقوع انفجار في مصنع كيميائي قرب مدينة إشبيلية، مما أدى إلى تصاعد عمود كثيف من الدخان فوق المدينة، ودفع السلطات الإسبانية إلى حث السكان القاطنين في المناطق القريبة على البقاء في منازلهم، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
وأوصى المسؤولون السكان المحليين بإغلاق نوافذ منازلهم لمنع دخول الدخان . 
ووقع الانفجار في منتصف النهار في منطقة صناعية في ألكالا دي جوادايرا، الواقعة على بعد حوالي 20 دقيقة إلى الشرق من وسط مدينة إشبيلية.
وتكونت سحابة كثيفة من الدخان الأسود فوق مبنى المصنع الذي يحتوي على منتجات كيميائية.
وقامت خدمات الطوارئ على الفور بإخلاء موقع المصنع من العاملين. 

أخبار ذات صلة
أطفال باراجواي يعيشون حلم كأس العالم في «متحف الفيفا»
إشبيلية يهرب من «الشبح»
المصدر: د ب أ
إسبانيا
إشبيلية
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
شرطة الأرجنتين تداهم شركة طبية مسؤولة عن علاج مارادونا!
الرياضة
شرطة الأرجنتين تداهم شركة طبية مسؤولة عن علاج مارادونا!
اليوم 14:01
عبد الرزاق الهاشمي: كأس الإمارات للطائرة ختام مثالي لـ«موسم النصر»
الرياضة
عبد الرزاق الهاشمي: كأس الإمارات للطائرة ختام مثالي لـ«موسم النصر»
اليوم 14:00
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرقة بالشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرقة بالشارقة
اليوم 13:56
تركيا: أردوغان سيحث زيلينسكي على ضرورة وقف إطلاق النار
الأخبار العالمية
تركيا: أردوغان سيحث زيلينسكي على ضرورة وقف إطلاق النار
اليوم 13:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©