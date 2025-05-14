80 قتيلاً وعشرات الجرحى بسبب القصف المستمر على غزة

غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية، أمس، مقتل أكثر من 80 فلسطينياً وإصابة العشرات في قطاع غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وذكرت السلطات في بيان، أنه «وصل إلى مستشفيات القطاع 80 شهيداً بسبب الغارات المستمرة على مختلف مناطق القطاع منذ فجر الأربعاء»، لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ السابع من أكتوبر عام 2023 إلى 52928 قتيلاً و119846 إصابة.

من جهتها، قالت إدارة المستشفى «الإندونيسي» شمال القطاع في تصريح صحفي، إنها غير قادرة على استيعاب المزيد من القتلى والجرحى بسبب تكدس جثامين الضحايا في ممرات المستشفى بعد القصف الإسرائيلي العنيف لمخيم جباليا، مستهدفاً العديد من المنازل السكنية المأهولة، موضحة أنه تتم معالجة الإصابات على الأرض بسبب خروج العديد من النقاط الطبية والمستشفيات عن الخدمة على إثر استهدافها من طائرات إسرائيلية.

ودانت طواقم الدفاع المدني، استهداف الجيش الإسرائيلي أفرادها أثناء محاولتهم انتشال جثامين الضحايا والبحث عن المفقودين ونقل المصابين إلى المستشفيات.

وجددت القوات الإسرائيلية القصف العنيف على مستشفى «غزة الأوروبي» ومحيطه بمدينة خان يونس عبر أحزمة نارية.