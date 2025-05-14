الخميس 15 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ألمانيا تدعو بوتين إلى حضور المفاوضات مع زيلينسكي

ألمانيا تدعو بوتين إلى حضور المفاوضات مع زيلينسكي
14 مايو 2025 22:53

 دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المشاركة في المفاوضات المقررة لإنهاء حرب أوكرانيا.
وخلال الكلمة التي ألقاها أمام البرلمان الألماني اليوم الأربعاء، أكد فاديفول: «أوكرانيا أظهرت كل الاستعداد الآن للدخول في مفاوضات لوقف إطلاق النار والسلام دون شروط مسبقة».
وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي: «ننتظر الآن أن يأتي السيد بوتين إلى طاولة المفاوضات. كل من يريد السلام في أوروبا يجب أن يفاوض الآن، والكرة في ملعب السيد بوتين».
ومن المقرر أن يسافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدينة إسطنبول التركية غداً الخميس. وتأتي الزيارة استجابة لعرض من بوتين لإجراء محادثات سلام مباشرة مع الجانب الأوكراني هناك. وحتى الآن، لم يوضح الكرملين من سيمثل موسكو فعلياً في هذه المحادثات. 

أخبار ذات صلة
الكرملين: إجراء محادثات سلام مع أوكرانيا لا يزال قائماً
بوتين يعلن أسماء الوفد المتجه للمحادثات مع أوكرانيا
المصدر: د ب أ
فلاديمير بوتين
ألمانيا
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
شرطة الأرجنتين تداهم شركة طبية مسؤولة عن علاج مارادونا!
الرياضة
شرطة الأرجنتين تداهم شركة طبية مسؤولة عن علاج مارادونا!
اليوم 14:01
عبد الرزاق الهاشمي: كأس الإمارات للطائرة ختام مثالي لـ«موسم النصر»
الرياضة
عبد الرزاق الهاشمي: كأس الإمارات للطائرة ختام مثالي لـ«موسم النصر»
اليوم 14:00
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرقة بالشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرقة بالشارقة
اليوم 13:56
تركيا: أردوغان سيحث زيلينسكي على ضرورة وقف إطلاق النار
الأخبار العالمية
تركيا: أردوغان سيحث زيلينسكي على ضرورة وقف إطلاق النار
اليوم 13:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©