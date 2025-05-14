الخميس 15 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: 84 ألف متضرر من فيضانات الصومال

فيضانات في الصومال
15 مايو 2025 01:34

مقديشو (وام) 

أخبار ذات صلة
تسلا تستأنف شحن المكونات الصينية بعد هدنة تجارية
التخفيضات في الرسوم الجمركية الإضافية بين بكين وواشنطن تدخل حيز التنفيذ

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 84 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في الصومال خلال الشهر الماضي.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير صادر أمس، أن الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة تسببت منذ منتصف أبريل الماضي بمقتل 17 شخصاً وتضرر أكثر من 84 ألف شخص في مناطق عدة من الصومال.
وأوضح أن هذه الفيضانات تأتي في حين تواجه المنظمات غير الحكومية التي غالباً ما تكون من أوائل المستجيبين، نقصاً في التمويل يعيق قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الطارئة، محذراً من احتمال هطول مزيد من الأمطار في الأيام المقبلة في جنوب ووسط الصومال.
وتُعد منطقة القرن الأفريقي من أكثر المناطق عرضة لتغيّر المناخ، مع تسارع وتيرة الظواهر المناخية القصوى وشدتها.
وكان الصومال قد تعرض لفيضانات كبرى في عام 2023، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص ونزوح أكثر من مليون، نتيجة الأمطار الغزيرة.

الصومال
الولايات المتحدة
الفيضانات
مياه الفيضانات
أوتشا
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
الأمطار الموسمية
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
ريال مدريد يؤجل تتويج برشلونة!
الرياضة
ريال مدريد يؤجل تتويج برشلونة!
15 مايو 2025
أطفال يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في مخيم جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: استخدام إسرائيل الغذاء سلاحاً في غزة «جريمة حرب»
15 مايو 2025
إطلاق النار من مدفع أوكراني اتجاه القوات الروسية في خط المواجهة (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: إجراء محادثات سلام مع أوكرانيا لا يزال قائماً
15 مايو 2025
تميم بن حمد ودونالد ترامب خلال جلسة المباحثات الرسمية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أمير قطر والرئيس الأميركي يشهدان توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم
15 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©