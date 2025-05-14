الخميس 15 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تمهيداً للقمة العربية.. وزراء خارجية يتوافدون إلى بغداد

جانب من بغداد (أرشيفية)
15 مايو 2025 01:34

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في اجتماع «الاقتصادي والاجتماعي العربي»
السوداني يدعو الشباب العراقي للمشاركة في الانتخابات المقبلة

بدأ وزراء خارجية عرب، التوافد إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ34، المقرر انعقادها في 17 مايو الجاري. 
وتستعد بغداد لاستضافة القمة، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل سوريا والسودان. 
وفي هذا السياق، انطلقت أمس، اجتماعات المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين العرب، في إطار التحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي يُعقد اليوم، تمهيدًا لانطلاق القمة.
وتعقد القمة هذا العام تحت شعار: «حوار وتضامن وتنمية»، بالتزامن مع انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، في حدث مزدوج يُبرز أهمية الدمج بين البعدين السياسي والاقتصادي لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. 
وفي مؤتمر صحفي عُقد أمس، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بصفته رئيس اللجنة العراقية العليا للتحضير للقمة، إن بغداد ستستضيف ثلاث قمم مهمة خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن القمة الأولى، هي الدورة العادية الـ34 لمجلس جامعة الدول العربية، المقررة السبت المقبل، بمشاركة قادة الدول العربية، لمناقشة القضايا السياسية الإقليمية، على رأسها القضية الفلسطينية، والأوضاع في غزة وسوريا والسودان، فضلًا عن قضايا الأمن والاقتصاد العربي المشترك، أما القمة الثانية، فهي القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، والتي ستتناول قضايا التنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادي، ومشروعات البنية التحتية، والتحديات الاجتماعية التي تواجه الدول العربية.
وأشار الوزير العراقي إلى أن القمة الثالثة التي ستستضيفها بغداد، هي قمة ثلاثية على مستوى القادة، تجمع بين العراق ومصر والأردن، في إطار الآلية الثلاثية التي تأسست بين الدول الثلاث بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وتنسيق المواقف بشأن قضايا المنطقة.

القمة العربية
فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي
العاصمة العراقية
العراق
بغداد
جامعة الدول العربية
الجامعة العربية
وزراء الخارجية العرب
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
ريال مدريد يؤجل تتويج برشلونة!
الرياضة
ريال مدريد يؤجل تتويج برشلونة!
15 مايو 2025
أطفال يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في مخيم جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: استخدام إسرائيل الغذاء سلاحاً في غزة «جريمة حرب»
15 مايو 2025
إطلاق النار من مدفع أوكراني اتجاه القوات الروسية في خط المواجهة (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: إجراء محادثات سلام مع أوكرانيا لا يزال قائماً
15 مايو 2025
تميم بن حمد ودونالد ترامب خلال جلسة المباحثات الرسمية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أمير قطر والرئيس الأميركي يشهدان توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم
15 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©