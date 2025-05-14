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جرحى جراء صاعقة ضربت حديقة في فرنسا

جرحى جراء صاعقة ضربت حديقة في فرنسا
14 مايو 2025 23:32

أصيب 13 شخصا بينهم ألمانية جراء صاعقة ضربت الأربعاء حديقة حيوانات في جنوب فرنسا، وفقا لدائرة الإطفاء.
وقال المصدر، إن الصاعقة أصابت شخصين، بينما تعرّض الآخرون لـ"تأثير الوميض"، مشيراً إلى أن الصاعقة ضربت منطقة "مسطحة ومفتوحة" في حديقة لا باربن للحيوانات، قرب إكس إن بروفانس.
وبين المصابين أربعة أطفال وألمانية تبلغ من العمر 29 عاما كانت برفقة شقيقتها وطفلين.
وتوجهت 23 عربة و46 عنصر إطفاء إلى المكان.وقال المدير المشارك للحديقة لوي بون لوكالة فرانس برس "كان الطقس جميلاً وللأسف وقع حدث غير متوقع، عاصفة رعدية، عبرت أجواء الحديقة قرابة الساعة 15,00 (13,00 ت غ)".

 

المصدر: آ ف ب
صاعقة
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