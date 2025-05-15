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محادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول

علما روسيا وأوكرانيا (أرشيفية)
15 مايو 2025 09:43

وصل الوفد الروسي مدينة اسطنبول التركية من أجل المباحثات التي تهدف لإنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث وصلت طائرة الوفد إلى مطار أتاتورك، حسبما ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الخميس. وقالت الوكالة، نقلا عن مصادر مقربة من المفاوضين الروس، إنه لم يتم بعد تحديد موعد بدء المفاوضات مع الوفد الأوكراني وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين قد اقترح إجراء مباحثات مباشرة في اسطنبول. ولم يعرف حتى وقت متأخر من أمس الأربعاء أن فلادمير ميدينسكي سيترأس الوفد الروسي.

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وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلاً عن مصدر مطلع اليوم الخميس أن المحادثات بشأن أوكرانيا التي تعقد في إسطنبول من المقرر أن تبدأ في الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش)، مضيفة أنها لن تكون مفتوحة لوسائل الإعلام.
وقال المصدر للوكالة إن المفاوضات ستجري في قصر دولمة بهجة في إسطنبول.

المصدر: وكالات
روسيا
إسطنبول
روسيا وأوكرانيا
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