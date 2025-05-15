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ترامب لا يستبعد زيارة تركيا إذا استدعى الأمر

ترامب لا يستبعد زيارة تركيا إذا استدعى الأمر
15 مايو 2025 14:24

 قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه مازال يمكن أن يسافر إلى تركيا للمشاركة في المباحثات بشأن إنهاء الحرب الأوكرانية إذا كان ذلك " ملائما".
وقال ترامب في قطر، في اليوم الثالث لجولته في الشرق الأوسط " في حال حدوث شيء ما، سوف أذهب يوم الجمعة إذا كان ذلك ملائما".
وكان ترامب قد طرح فكرة الانضمام للمفاوضات في اسطنبول، ولكن البيت الأبيض قال خلال الليل إنه لن يذهب بعدما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين لن يشارك.
وقال الرئيس الأميركي إنه لم يتوقع وجود بوتين في اسطنبول للقاء الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي . وأضاف" لا، لم أتوقع ذلك. في حقيقة الأمر لقد قلت، لماذا سوف يأتي إذا كنت  أنا غير ذاهب إلى هناك؟".

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