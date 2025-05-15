العراق يتسلم رئاسة القمة العربية الرابعة والثلاثين

تسلم العراق اليوم رئاسة القمة العربية من مملكة البحرين، خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الرابعة والثلاثين.

وخلال الاجتماع أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن «الأحداث السياسية والأمنية المتسارعة في المنطقة تدعوننا للعمل معاً للحوار، وتغليب الدبلوماسية والتعاون».

وفي هذا الخصوص اقترح العراق «تشكيل لجنة وزارية عليا مفتوحة العضوية من العراق والبحرين وأمانة جامعة الدول العربية، وكل الدول العربية الراغبة لتقريب وجهات النظر وإنهاء الخلافات».

من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، أن الدول العربية تعقد آمالاً كبيرة على قمة بغداد.

وقال أبو الغيط في كلمة خلال الاجتماع: إن «الاجتماع يأتي في وقت يشهد فيه الإقليم والعالم اضطراباً كبيراً، مشيراً إلى أن قمة بغداد تنعقد عليها آمال كبيرة».