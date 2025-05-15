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مفاوض روسي يدلي بتصريحات بشأن المباحثات مع أوكرانيا

طواقم صحفية أمام القصر الرئاسي في إسطنبول حيث ستعقد مباحثات روسيا وأوكرانيا
15 مايو 2025 17:31

أكد فلاديمير ميدينسكي، كبير المفاوضين في وفد موسكو إلى مباحثات السلام المرتقبة مع كييف في مدينة إسطنبول التركية، أن روسيا تسعى إلى "سلام طويل الأمد" في أول لقاء مباشر مع الجانب الأوكراني منذ زهاء ثلاثة أعوام.
وقال ميدينسكي، وهو من كبار مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تطبيق "تلغرام"، إن "الهدف من المباحثات المباشرة التي اقترحها (فلاديمير) بوتين هو إبرام سلام طويل الأمد ومستدام من خلال إزالة جذور النزاع".
وقالت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، إن الرئيس بوتين لا يعتزم حاليا السفر إلى إسطنبول لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا، لكن الوفد الروسي موجود هناك ومستعد للقاء الفريق الأوكراني.
وعند سؤال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية عما إذا كان بوتين سيسافر إلى تركيا لإجراء محادثات في الأيام المقبلة، قال بيسكوف للصحفيين "لا توجد خطط من هذا القبيل حاليا. هناك وفد من المفاوضين الروس في إسطنبول ينتظرون الوفد الأوكراني".
وعندما سُئل عما إذا كان بوتين سيذهب إلى إسطنبول إذا فعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذلك، قال المتحدث بيسكوف إن روسيا لا تعرف بعد كيف ستسير المفاوضات.
وقال بيسكوف "من السابق لأوانه تحديد نوع المشاركة المطلوبة ومستوى هذه المشاركة، لأننا لا نعرف ما إذا كان المفاوضون الأوكرانيون سيحضرون أم لا وكيف ستسير المفاوضات".
وذكر ترامب، اليوم الخميس، أنه ربما يتوجه إلى تركيا لإجراء محادثات غدا الجمعة "إذا كان ذلك ملائما".

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المصدر: وكالات
مباحثات
إسطنبول
الأزمة الأوكرانية
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