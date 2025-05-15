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زيلينسكي: المهم أن تسفر محادثات إسطنبول مع روسيا عن هدنة

أردوغان يستقبل زيلينسكي
15 مايو 2025 18:46

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن اجتماعا مقترحا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتم تخطيه إذا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين البلدين خلال محادثات في إسطنبول.
وأعلن، في مؤتمر صحافي في العاصمة أنقرة عقب لقائه نظيره التركي رجب طيب إردوغان، إن الوفد الأوكراني إلى محادثات إسطنبول سيقوده وزير الدفاع رستم عمروف، وهو موكل ببحث "الخطوات لإنهاء الحرب وتحديدا التوصل لوقف إطلاق النار".
وتحدث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، عن وجود "ما يكفي من الأسباب للأمل" في نجاح محادثات السلام التي تعقد في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا.
وقال فيدان، في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في أنطاليا بجنوب تركيا، إن "الرئيس الأوكراني (فولوديمير) زيلينسكي في أنقرة للقاء رئيسنا (رجب طيب إردوغان). وصل وفد تقني روسي إلى اسطنبول. وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو معنا هنا في أنطاليا. وتثبت هذه الزيارات وحدها الرغبة في إرساء السلام".
وأضاف "وأنا شخصيا أعتقد أن لدينا ما يكفي من الأسباب للأمل".

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
وقف إطلاق النار
الأزمة الأوكرانية
مباحثات إسطنبول
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