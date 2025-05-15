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زيلينسكي يؤكد عدم مشاركته في محادثات إسطنبول مع روسيا

زيلينسكي يؤكد عدم مشاركته في محادثات إسطنبول مع روسيا
15 مايو 2025 20:21

 أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لن يشارك في المحادثات المقررة مع مسؤولين روس بشأن إيجاد حل للصراع في بلاده.
وقال زيلينسكي في أنقرة، حيث التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الوفد الأوكراني المكلف بالتفاوض بشأن وقف إطلاق النار سيقوده وزير الدفاع رستم أوميروف.
ووفقاً لزيلينسكي، من غير الواضح ما إذا كانت المحادثات، المقرر عقدها في إسطنبول، ستبدأ اليوم الخميس أم غدا الجمعة.
وأضاف أن الوفد الأوكراني سيبقى في المدينة حتى غد الجمعة. ورجح مراقبون عدم سفر زيلينسكي إلى إسطنبول ، بعد أن أعلن الكرملين أمس الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في المفاوضات.

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المصدر: د ب أ
بوتين
فولوديمير زيلينسكي
فلاديميير بوتين
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