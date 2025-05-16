تحذير أممي من تداعيات خفض التمويل بأفغانستان

نيويورك (الاتحاد)

حذر مسؤول في صندوق الأمم المتحدة للسكان، من تداعيات خفض التمويل الإنساني في أفغانستان، مما «سيؤدي إلى فقدان الأرواح»، مشيراً إلى أن أفغانستان تضررت بشدة بعد خفض الولايات المتحدة مؤخراً تمويلها للصندوق بأكثر من 330 مليون دولار.

وقال نائب المدير التنفيذي للشؤون الإدارية في الصندوق أندرو سابرتون في تصريح صحفي، إن نصيب أفغانستان من ذلك المبلغ كان 102 مليون دولار، وهو مخصص لتوفير خدمات صحة الأسرة وفرق الصحة المتنقلة وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي في البلاد.

وأوضح سابرتون أنه «نتيجة لهذا الخفض فقد 6,3 مليون شخص معظمهم من النساء والفتيات إمكانية الوصول إلى سبل الرعاية المنقذة للحياة».