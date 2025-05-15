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روبيو يتحدث عن توقعاته من المباحثات الروسية الأوكرانية

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يدلي بتصريحات صحفية
15 مايو 2025 22:14

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، إنّه لا يتوقع تحقيق اختراقات في محادثات إسطنبول بين أوكرانيا وروسيا.
وأوضح روبيو للصحافيين، بعد محادثات لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في مدينة أنطاليا التركية "أريد أن أكون صريحا. لا أعتقد أن لدينا توقعات كبيرة حيال ما سيحدث"، في إشارة إلى المفاوضات التي كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أفاد أنها قد تُعقد مساء اليوم الخميس أو غد الجمعة.
في حال انعقادها، ستكون هذه المباحثات المباشرة الأولى بين الطرفين منذ التقيا في ربيع العام 2022، بعد أشهر من بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير.
وكان زيلينسكي دعا بوتين للمشاركة "شخصيا" في هذه المحادثات، مؤكدا استعداده للحضور بدوره إلى إسطنبول، علما بأنه التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة اليوم الخميس.
وأرسلت كييف إلى إسطنبول وفدا برئاسة وزير الدفاع، بينما أرسلت موسكو بوفد يتقدمه مستشار للكرملين.
وأضاف روبيو "آمل أن أكون مخطئا. آمل في أن يحققوا اختراقات هائلة غدا" الجمعة.
وتابع "لكنني بصراحة لا أعتقد أننا سنحقق خرقا إلى أن يجلس الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب وجها لوجه مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، ويحدد ما هي نواياه للمضي قدما".
وأكد روبيو أنه سيلتقي في إسطنبول نظيره الأوكراني أندري سيبيغا، على أن يلتقي مسؤول أميركي آخر، الوفد الروسي.

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المصدر: وكالات
ماركو روبيو
مباحثات إسطنبول
الأزمة الأوكرانية
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