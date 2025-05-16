باكستان والهند توافقان على تمديد الهدنة

إسلام أباد، نيودلهي (الاتحاد، وكالات)

أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، أمام مجلس الشيوخ، أمس، أن كبار ضباط الجيشين الهندي والباكستاني تحادثوا، أمس وأمس الأول، واتفقوا على تمديد وقف إطلاق النار، حتى الأحد.

وفي إشارة إلى الاتصالات بين الجيشين، قال دار، وهو أيضاً نائب رئيس الوزراء: «أجرينا الخميس محادثات، ووقف إطلاق النار سيسري حتى 18 مايو».

بدوره، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس، الحكومة الهندية إلى الدخول في حوار شامل لنزع فتيل التوتر المتصاعد بين البلدين.

وأكد شريف خلال لقائه قوات من الجيش الباكستاني في قاعدة عسكرية بمدينة سيالكوت، «استعداد باكستان للحرب أو السلام، بحسب ما تقتضيه الظروف».

وقال: «هيا نطفئ هذه النار، دعونا نتحاور بشأن كشمير والمياه».