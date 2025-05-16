«الناتو»: تعزيز الإنفاق الدفاعي لا غنى عنه

بروكسل (الاتحاد)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مارك روته، أمس، إن زيادة الإنفاق الدفاعي ستكون مجالا مهما للحلف في السنوات المقبلة، مؤكدا أن تعزيز الإنفاق الدفاعي «أمر لا غنى عنه لأمننا».

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها روته للصحفيين في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي استضافته ولاية «أنطاليا» جنوبي تركيا.

وأوضح روته أن «اجتماع أنطاليا وفر فرصة لمناقشة عميقة لجدول أعمال قمة الناتو، المقرر عقدها في مدينة لاهاي الهولندية يومي الـ24 والـ 25 من يونيو المقبل»، موضحاً أن الوزراء المشاركين في اجتماع أنطاليا جددوا دعمهم الكامل لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن وبطريقة عادلة ودائمة.

وتابع روته : «هذه أولوية نتشاركها جميعا، وقد أكدنا مرة أخرى دعمنا طويل الأمد لأوكرانيا وهذا لا يتعلق بتأجيج الحرب وإنما ضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها اليوم وفي المستقبل سواء كان هناك حل أم لا».