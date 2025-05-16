الجمعة 16 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الناتو»: تعزيز الإنفاق الدفاعي لا غنى عنه

مارك روته
16 مايو 2025 04:10

بروكسل (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ألمانيا تؤكد الالتزام بتعزيز دورها في «الناتو»
الناتو يقترح عن دوله زيادة كبيرة في إنفاقها العسكري

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مارك روته، أمس، إن زيادة الإنفاق الدفاعي ستكون مجالا مهما للحلف في السنوات المقبلة، مؤكدا أن تعزيز الإنفاق الدفاعي «أمر لا غنى عنه لأمننا».
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها روته للصحفيين في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي استضافته ولاية «أنطاليا» جنوبي تركيا.
وأوضح روته أن «اجتماع أنطاليا وفر فرصة لمناقشة عميقة لجدول أعمال قمة الناتو، المقرر عقدها في مدينة لاهاي الهولندية يومي الـ24 والـ 25 من يونيو المقبل»، موضحاً أن الوزراء المشاركين في اجتماع أنطاليا جددوا دعمهم الكامل لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن وبطريقة عادلة ودائمة.  
وتابع روته : «هذه أولوية نتشاركها جميعا، وقد أكدنا مرة أخرى دعمنا طويل الأمد لأوكرانيا وهذا لا يتعلق بتأجيج الحرب وإنما ضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها اليوم وفي المستقبل سواء كان هناك حل أم لا».

الناتو
حلف الناتو
الإنفاق الدفاعي
حلف شمال الأطلسي
مارك روته
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
أمين عام الجامعة العربية والوزراء المشاركون بالاجتماع الوزاري العربي (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري العربي» يدعو للحوار والتعاون وتغليب الدبلوماسية
اليوم 04:11
فلسطينيتان تبكيان أقاربهما الذين قضوا بقصف على بيت لاهيا (رويترز)
الأخبار العالمية
115 قتيلاً وعشرات الجرحى جراء قصف على غزة
اليوم 04:11
مبانٍ مدمرة في بلدة «مارينكا» بمنطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: نسعى إلى سلام طويل الأمد مع أوكرانيا
اليوم 04:11
جنود من الجيش الباكستاني
الأخبار العالمية
باكستان والهند توافقان على تمديد الهدنة
اليوم 04:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©