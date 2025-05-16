مستوطنون يهاجمون مركبات في الضفة

رام الله (الاتحاد)

هاجم مستوطنون إسرائيليون، أمس، مركبات فلسطينية على طريق نابلس رام الله شمالي الضفة الغربية.

وذكر شهود عيان، أن مجموعات من المستوطنين هاجموا مركبات فلسطينية بالحجارة على طريق نابلس رام الله شمالي الضفة الغربية.

وأشاروا إلى أن المستوطنين تجمعوا في عدة نقاط على الشارع العام ورشقوا المركبات بالحجارة.

وأوضح الشهود، أن عدداً من المركبات أصيبت بأضرار مادية. وفي سياق متصل، قتل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة أمس.

وقال الجيش في بيان إنه «قتل 5 فلسطينيين وألقى القبض على سادس تحصن في مبنى ببلدة طمون بعد تبادل لإطلاق النار واستخدام جنود إسرائيليون صواريخ محمولة على الكتف».

وسُمع دوي إطلاق نار في بلدة «طمون» في حين أظهرت لقطات مصورة ألسنة اللهب والدخان الأسود في الطابق العلوي من منزل بينما كان جنود إسرائيليون واقفين أمامه.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أن الجيش الإسرائيلي هدم المنزل الذي قُتل فيه الشبان الفلسطينيون.