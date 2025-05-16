الرئيس العراقي: قمة بغداد مصيرية

بغداد (الاتحاد)

قال الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أمس، إن القمة العربية التي تستضيفها العاصمة بغداد غداً السبت، ستناقش القضايا المصيرية المتعلقة بشعوب المنطقة وستخرج بقرارات تسهم في تحقيق السلام والاستقرار.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال رشيد الوفد الإعلامي الرسمي لجامعة الدول العربية في «قصر السلام» ببغداد والذي يزورها لتغطية أعمال القمة العربية العادية الـ 34 والقمة العربية التنموية الخامسة.

ونقل البيان عن الرئيس العراقي قوله، إن «احتضان بغداد مؤتمر القمة يأتي انطلاقاً من دورها المحوري وسعيها الدائم لترسيخ العمل المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأشقاء وبما يحفظ مصالح شعوبها».

وفي هذا الإطار، أعرب عن دعمه الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكداً أيضاً أهمية احترام إرادة الشعب السوري بجميع مكوناته.

ودعا كذلك إلى أهمية إنهاء النزاع في كل من السودان واليمن.

وفيما يخص الإعلام بين رشيد أهمية دوره في تحقيق التواصل بين الجمهور وصناع السياسات وتعريف الرأي العام بالخطط والاستراتيجيات المنشودة والرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات دول المنطقة وشعوبها في الازدهار.