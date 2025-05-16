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وزير الداخلية الألماني: تغيير سياستنا بدأ عند الحدود

وزير الداخلية الألماني: تغيير سياستنا بدأ عند الحدود
16 مايو 2025 13:46

 ذكر وزير الداخلية الألماني الجديد ألكسندر دوبرينت أن تشديد الرقابة على الحدود، هو خطوة أولى نحو مزيد من النظام في سياسة الهجرة.
وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في البرلمان الاتحادي (بوندستاج): «ينتظر المواطنون منَّا تغييراً في السياسة»، مضيفاً أن هذا قد بدأ الآن على الحدود الألمانية.
وكان الوزير قد أصدر أوامره بعد ساعات قليلة من توليه منصبه بتشديد الرقابة على الحدود الأسبوع الماضي، وطرد طالبي اللجوء من الحدود. وقال دوبرينت موجهاً خطابه للحزب الاشتراكي الديمقراطي: «أعلم أن هذا سيتطلب منكم أكثر مما سيتطلبه منَّا»، معلناً لذلك استعداده للتعاون بشكل وثيق مع الحزب في هذا المجال، داعياً ساسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الديمقراطي المسؤولين في المقام الأول عن السياسة الداخلية إلى «إنجاز هذه المهمة بصورة مشتركة»، لأن الهجرة غير النظامية تهدد «استقرار بلادنا». 

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