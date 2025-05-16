قتلى بهجمات إرهابية في نيجيريا

قتل اثنان وعشرون شخصا على الأقل جراء هجمات إرهابية في نيجيريا حيث تشن جماعات متطرفة هجمات على المدنيين وقوات الأمن، بحسب مصادر أمنية وسكان.

وقتل إرهابيو جماعة بوكو حرام، أمس الخميس، ما لا يقل عن 17 صيادا ومزارعا في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، في أحدث أعمال عنف تستهدف المدنيين، بحسب ما أفادت مصادر مقربة من المقاتلين المناهضين للإرهابيين اليوم الجمعة.

وصرح باباكورا كولو زعيم احدى القوات المحلية "حتى الآن، عثر على 17 جثة والبحث مستمر".

وقالت مصادر قريبة من المقاتلين إن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

كما قتل خمسة جنود من قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات، اليوم الجمعة، خلال هجوم على قاعدة في شمال شرق نيجيريا، على الحدود مع الكاميرون، بحسب ما أفاد مصدران عسكريان.

وأكد المصدران أن أربعة من الجنود القتلى جنود نيجيريون والخامس كاميروني، فيما قتل أيضا تسعة مهاجمين.

وتتدخل قوات نيجيرية، بشكل متكرر، في المنطقة حول بحيرة تشاد، إلى جانب قوات كاميرونية ونيجرية وتشادية في إطار تحالف إقليمي ينفّذ عمليات ضد الجماعات المتطرفة.