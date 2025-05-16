السبت 17 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى بهجمات إرهابية في نيجيريا

آثار هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
16 مايو 2025 19:07

قتل اثنان وعشرون شخصا على الأقل جراء هجمات إرهابية في نيجيريا حيث تشن جماعات متطرفة هجمات على المدنيين وقوات الأمن، بحسب مصادر أمنية وسكان.
وقتل إرهابيو جماعة بوكو حرام، أمس الخميس، ما لا يقل عن 17 صيادا ومزارعا في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، في أحدث أعمال عنف تستهدف المدنيين، بحسب ما أفادت مصادر مقربة من المقاتلين المناهضين للإرهابيين اليوم الجمعة.
وصرح باباكورا كولو زعيم احدى القوات المحلية "حتى الآن، عثر على 17 جثة والبحث مستمر".
وقالت مصادر قريبة من المقاتلين إن الحصيلة مرشحة للارتفاع.
كما قتل خمسة جنود من قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات، اليوم الجمعة، خلال هجوم على قاعدة في شمال شرق نيجيريا، على الحدود مع الكاميرون، بحسب ما أفاد مصدران عسكريان. 
وأكد المصدران أن أربعة من الجنود القتلى جنود نيجيريون والخامس كاميروني، فيما قتل أيضا تسعة مهاجمين. 
وتتدخل قوات نيجيرية، بشكل متكرر، في المنطقة حول بحيرة تشاد، إلى جانب قوات كاميرونية ونيجرية وتشادية في إطار تحالف إقليمي ينفّذ عمليات ضد الجماعات المتطرفة.

أخبار ذات صلة
مقتل عشرات المدنيين جراء مجزرة في نيجيريا
مقتل 10 جنود بهجوم في النيجر
المصدر: وكالات
نيجيريا
هجمات إرهابية
بوكو حرام
داعش
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
نابولي يخشى «اللعنة 4» أمام بارما!
الرياضة
نابولي يخشى «اللعنة 4» أمام بارما!
اليوم 13:50
انطلاق أعمال القمة العربية الـ 34 في بغداد
الأخبار العالمية
انطلاق أعمال القمة العربية الـ 34 في بغداد
اليوم 13:37
تتويج شباب الأهلي بدوري الطاولة
الرياضة
تتويج شباب الأهلي بدوري الطاولة
اليوم 13:30
أحمد بن حمدان: مهرجان سباق دلما التاريخي «منارة» لاستدامة التراث
الرياضة
أحمد بن حمدان: مهرجان سباق دلما التاريخي «منارة» لاستدامة التراث
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©