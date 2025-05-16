الكرملين يعلّق على احتمال لقاء بوتين وترامب

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب ضروري لكنه يتطلب إعدادا جيدا مسبقا ويجب أن يفضي إلى نتائج حال انعقاده.

واجتمع مفاوضون روس وأوكرانيون في مدينة إسطنبول في تركيا، اليوم الجمعة، لإجراء أول محادثات سلام مباشرة بينهما منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفي ختام جولته الخليجية اليوم، قال ترامب إنه سيلتقي ببوتين "بمجرد أن نتمكن من ترتيب اللقاء"، وذلك بعد يوم من قوله إنه "لن يحدث شيء حتى نلتقي أنا وبوتين".

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أيضا، أمس الخميس، إن السبيل الوحيد لتحقيق تقدم في جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية هو المحادثات المباشرة بين ترامب وبوتين.

وسئل دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، عن تعليقات روبيو، فقال "لا شك أن الاتصالات بين الرئيس بوتين وترامب مهمة في سياق المفاوضات الأوكرانية. ونحن بالطبع نتفق مع هذه الفرضية".

وتحدث بوتين وترامب هاتفيا، لكنهما لم يلتقيا منذ عودة الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، رغم أنهما أبديا رغبتهما في إجراء محادثات مباشرة.

وأكد بيسكوف أن موسكو ترغب في عقد قمة بين بوتين وترامب، لكن مثل هذا الاجتماع يتطلب تحضيرا مسبقا لضمان نجاحه.

وقال "يجب الإعداد لقمة. ويجب أن تستهدف تحقيق النتائج، لأن القمة تسبقها دائما مفاوضات ومشاورات على مستوى الخبراء وتحضيرات طويلة ومكثفة، خاصة إذا كنا نتحدث عن قمة بين رئيسي الاتحاد الروسي والولايات المتحدة".

وأضاف "اجتماع من هذا القبيل ضروري بالطبع، ضروري من ناحية العلاقات الثنائية الروسية-الأميركية بالأساس، ومن ناحية إجراء حوار جاد على أعلى مستوى عن الشؤون الدولية والمشكلات الإقليمية، ومن بينها الأزمة الأوكرانية بالتأكيد".

وتعليقا على محادثات إسطنبول، قال بيسكوف إن فريق التفاوض الروسي على تواصل دائم مع موسكو، وإن بوتين يتلقى تحديثات فورية.