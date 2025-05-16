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أوكرانيا تدعو إلى اجتماع زيلينسكي وبوتين لمحادثات سلام

رستم أوميروف، رئيس وفد أوكرانيا في محادثات إسطنبول يدلي بتصريح
16 مايو 2025 21:23

قال وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف أن كييف تعتقد أن الخطوة المقبلة للتوصل إلى حل للأزمة الحالية هي عقد اجتماع بين رئيسي البلدين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
يأتي التصريح إثر عقد محادثات، اليوم الجمعة، بين وفد روسي وآخر أوكراني في مدينة إسطنبول التركية لبحث وقف إطلاق النار.
وأكد أوميروف، الذي ترأس الوفد الأوكراني، للصحفيين أن الأولوية الرئيسية في محادثات اليوم كانت ضمان إطلاق سراح الأسرى، يليها التوصل لوقف لإطلاق النار، مضيفا أن الخطوة المقبلة في المحادثات لابد أن تكون عقد محادثات على مستوى رئيسي البلدين.
وعبر سيرجي كيسليتسيا، نائب وزير الخارجية الأوكراني، عن أمله في أن يلتقي الزعيمان "عاجلا أم آجلا".

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المصدر: رويترز
مباحثات إسطنبول
الأزمة الأوكرانية
رستم أوميروف
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