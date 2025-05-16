أوكرانيا تدعو إلى اجتماع زيلينسكي وبوتين لمحادثات سلام

قال وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف أن كييف تعتقد أن الخطوة المقبلة للتوصل إلى حل للأزمة الحالية هي عقد اجتماع بين رئيسي البلدين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

يأتي التصريح إثر عقد محادثات، اليوم الجمعة، بين وفد روسي وآخر أوكراني في مدينة إسطنبول التركية لبحث وقف إطلاق النار.

وأكد أوميروف، الذي ترأس الوفد الأوكراني، للصحفيين أن الأولوية الرئيسية في محادثات اليوم كانت ضمان إطلاق سراح الأسرى، يليها التوصل لوقف لإطلاق النار، مضيفا أن الخطوة المقبلة في المحادثات لابد أن تكون عقد محادثات على مستوى رئيسي البلدين.

وعبر سيرجي كيسليتسيا، نائب وزير الخارجية الأوكراني، عن أمله في أن يلتقي الزعيمان "عاجلا أم آجلا".