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الرئيس الإندونيسي يفتتح مشروعين للنفط والغاز

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو
16 مايو 2025 22:47

افتتح الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم الجمعة، مشروعين للنفط والغاز البحريين في غرب إندونيسيا، وصفهما بأنهما حجر زاوية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي على صعيد الطاقة.
تعهد برابوو بتعزيز أمن الطاقة لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وبالتخلص التدريجي من طاقة الفحم والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. وقال إن "تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني على صعيد الطاقة أمر حيوي لاستقلالية أمتنا".
وأضاف "إذا تمكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي على صعيد الطاقة، فسنوفر عشرات المليارات من الدولارات".
وقال بهليل لاهاداليا وزير الطاقة والموارد المعدنية إن المشاريع، التي تبلغ تكلفتها 600 مليون دولار أميركي والتي تديرها شركة "ميدكو إي آند بي ناتونا" الإندونيسية في بحر ناتونا الجنوبي، تهدف إلى إنتاج 20 ألف برميل نفط يوميا.
تعهد برابوو، خلال قمة مجموعة العشرين العام الماضي، بإغلاق مئات محطات الطاقة العاملة بالفحم والوقود الأحفوري بحلول عام 2040.
وتعلن الحكومة أيضا عن رغبتها في بناء مرافق لإنتاج أكثر من 75 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040.

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المصدر: د ب أ
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برابوو سوبيانتو
النفط
الغاز
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