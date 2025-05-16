قادة أوروبا يبحثون قضايا القارة الأكثر إلحاحا

اجتمع القادة الأوروبيون في العاصمة الألبانية تيرانا، اليوم الجمعة، لبحث التحديات والقضايا الأكثر إلحاحا في القارة، بما في ذلك الأزمة في أوكرانيا والهجرة والتنافسية والذكاء الاصطناعي.

وجهت الدعوة إلى أكثر من 40 زعيما لحضور الاجتماع السادس للمجموعة السياسية الأوروبية.

وناقش القادة، الذين يستضيفهم كل من رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، التحديات الأمنية والابتكار والمرونة الاقتصادية، بالإضافة إلى الهجرة والفرص المتاحة للشباب.

وهذه أول قمة كبرى للمستشار الألماني فريدريش ميرتس منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا إلى عقد اجتماع للمجموعة السياسية الأوروبية في أعقاب الأزمة الأوكرانية لتعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأوروبية خارج حدود الاتحاد الأوروبي.