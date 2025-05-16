الأمم المتحدة: مستويات قياسية للجوع في 2024 بسبب الصراعات والمناخ

نيويورك (الاتحاد)

أظهر تقرير للأمم المتحدة أمس، أن انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية لدى الأطفال ارتفعا للعام السادس على التوالي في 2024، مما أثر على أكثر من 295 مليون شخص في 53 دولة ومنطقة.

ويمثل ذلك زيادة 5 % مقارنة مع مستويات عام 2023، ويعاني 22.6 % من السكان في المناطق الأكثر تضرراً من جوع يصل إلى حد الأزمة أو ما هو أسوأ من ذلك.

وقال رين بولسن مدير مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»: «التقرير العالمي بشأن الأزمات الغذائية يرسم صورة صادمة».

وأضاف أن «تقف الصراعات والظروف الجوية المتطرفة والصدمات الاقتصادية وراء هذه الأزمة، وكثيراً ما تتداخل هذه العوامل».

وحذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع هذا العام وعزت ذلك إلى أكبر انخفاض متوقع في تمويل الإمدادات الغذائية الإنسانية منذ بدء إعداد التقرير، ويتراوح الانخفاض بين 10% إلى أكثر من 45%.

وحذرت سيندي ماكين، رئيسة برنامج الأغذية العالمي ومقره روما، قائلة «لقد فقد ملايين الجياع، أو سيفقدون قريباً، شريان الحياة الأساسي الذي نقدمه».