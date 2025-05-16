المفوضية الأوروبية: الأولوية التوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا

بروكسل (الاتحاد)

قالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس، إن أولوية الاتحاد الأوروبي الحالية هي التوصل إلى إيقاف إطلاق نار كامل وغير مشروط في أوكرانيا.

وأعربت فون دير لاين في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» عن دعمها الكامل للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفةً أن الاتحاد الأوروبي يكثف جهوده من أجل الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وبينت «لهذا السبب نواصل زيادة الضغط من خلال فرض عقوبات قاسية ومؤثرة على روسيا حزمة تلو الأخرى».

وشددت فون دير لاين على «رغبتها في سلام عادل ودائم لأوكرانيا وأمن طويل الأمد لدول أوروبا كافة»، مؤكدةً التزام الاتحاد الأوروبي بدعم كييف سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في ظل الحرب المستمرة مع روسيا.

وكانت فون دير لاين أعلنت في تصريحات صحفية في وقت سابق أمس، خلال قمة الجماعة السياسية الأوروبية المنعقدة في العاصمة الألبانية، تيرانا، أن الاتحاد الأوروبي بصدد إعداد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تشمل ولأول مرة فرض قيود مباشرة على مشروعي «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2» لنقل الغاز الروسي.