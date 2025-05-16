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لبنان.. «اليونيفيل» تدعو إلى ضمان قدرة قواتها على تنفيذ مهامها

آليات عسكرية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
17 مايو 2025 01:13

بيروت (الاتحاد)

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دعا المتحدث باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» أندريا تيننتي، أمس، السلطات اللبنانية إلى ضمان قدرة قواتها على تنفيذ مهامها دون تهديد، وذلك تعليقاً على الإشكال الذي وقع صباح أمس، بين دورية تابعة لـ«اليونيفيل» وأهالي قرية «الجميجمة» في جنوب لبنان. 
وقال في بيان: «في صباح الجمعة، وأثناء قيام دورية تابعة لليونيفيل بنشاط عملياتي روتيني بين قريتي الجميجمة وخربة سلم، قامت مجموعة كبيرة من الأفراد بلباس مدني بمواجهة الدورية، وقد حاول هؤلاء الأفراد إيقاف الدورية باستخدام وسائل عنيفة، شملت استخدام العصي المعدنية والفؤوس، مما أدى إلى إلحاق أضرار بآليات الدورية. ولحسن الحظ، لم تسجل أي إصابات».
ودعت «اليونيفيل» السلطات اللبنانية إلى ضمان قدرة قواتها على تنفيذ مهامها دون تهديد أو عرقلة، مؤكدة «مجدداً أن حرية حركة قواتها تعد عنصراً أساسياً في تنفيذ ولايتها، التي تتطلب منها العمل باستقلالية وحيادية تامة»، بحسب البيان. 
وأشار البيان إلى أنه رداً على مواجهة الدورية «استخدم حفظة السلام في اليونيفيل وسائل غير فتاكة لضمان سلامتهم وسلامة جميع الموجودين في المكان». 
وأضاف «تم إبلاغ الجيش اللبناني، الذي حضر على الفور إلى مكان الحادث، وتولى مرافقة الدورية إلى قاعدتها». 
وأكدت «اليونيفيل» أن «هذه الدورية كانت مخططة مسبقاً ومنسقة مع القوات المسلحة اللبنانية».  
وذكرت جميع الأطراف بأن ولايتها تنص على حرية حركتها ضمن منطقة عملياتها في جنوب لبنان، وأي تقييد لهذه الحرية يعد انتهاكاً للقرار 1701، الذي يخول «اليونيفيل» العمل بشكل مستقل، سواء بوجود القوات المسلحة اللبنانية أو من دونها.

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