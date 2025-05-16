«الصحة العالمية»: 10 آلاف مريض بينهم 4500 طفل بحاجة ماسة إلى إجلاء طبي من غزة

غزة (الاتحاد)

قالت متحدثة منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس إن المنظمة، مثل غيرها من المنظمات الإنسانية، لا تستطيع إيصال أي شيء إلى قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأكدت هاريس في مؤتمر صحفي عقدته، أمس، في جنيف، أن نحو 53 ألف شخص قتلوا في غزة حتى الآن، وأن أكثر من 10 آلاف مريض، بينهم 4500 طفل، بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي.

وأضافت: «لم يعد مسموحا لمنظمة الصحة العالمية، مثل المنظمات الإنسانية الأخرى، بتسليم أي شيء إلى قطاع غزة».

وفي إشارة إلى الوضع في المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة الذي قصفته إسرائيل، أفادت هاريس بأنه تم إجلاء الأطفال المصابين بالسرطان من المستشفى بعد الهجوم وأردفت: «القصف استمر طوال الليلة الماضية وكان المستشفى الإندونيسي الذي كان ينقل إليه بعض المرضى يفتقر إلى الإمدادات الأساسية».